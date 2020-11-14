ائتلاف الكرامة يوجّه مراسلات ل6 منظمات دولية بهدف "فضح" ممارسات الدستوري الحر ونقابات الصحفيين واتحاد الشغل

باب نات -

أعلن الجمعة 14 نوفمبر، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن توجيه مراسلات ل6 منظمات واتحادات دولية لفضح ممارسات الحزب الدستوري الحر ونقابات الصحفيين واتحاد الشغل حسب ما أفاد به مخلوف.وبين مخلوف ان هذه المراسلات تم توجيهها للاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الافريقي والاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة العمل الدولية واتحاد النقابات العالمي.واوضح ان هذه المراسلات هدفها توضيح الدور القذر الذي تلعبه من وصفها البايدة في اشارة لعبير موسي وفضح نقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام لانتهاكهم حرية الصحافة والتعبير وكشف تدخل اتحاد الشغل في السياسة واستعماله العنف والارهاب ضد نواب الشعب حسب مخلوف.