البرلمان: لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني حول تطورات مسار العدالة الانتقالية

باب نات -

عقدت جميلة الكسيكسي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني و سيف الدين مخلوف رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية وأعضاء اللجنة يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني حول تطورات مسار العدالة الانتقالية .وأكّدت مساعد رئيس مجلس نواب الشعب انفتاح المجلس على جميع مكوّنات المجتمع المدني، واستعداده للاستماع الى مشاغلهم والحوار معهم والتباحث في المسائل المطروحة واقتراح خطط العمل بشأنها.وقدّم رئيس اللجنة عرضا عن أعمال اللجنة المتعلقة بملف العدالة الانتقالية خلال السنة الفارطة والاشغال المنجزة التي قامت بها للتعرف على أهم الملفات والمشاكل التي تقف عائقا أمام ملف العدالة الانتقالية.وفي تدخّلاتهم أكّد ممثلو المجتمع المدني التعطيل الذي يشهده مسار العدالة الانتقالية، مشيرين الى محاولات التشكيك فيه ومؤكدين أنه لا مجال للمصالحة دون عدالة الانتقالية ومحاسبة.كما تقدّموا بجملة من المطالب المتمثلة خاصة في نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وتقديم الاعتذار الرسمي والتمسك بالدوائر القضائية المتخصصة وتفعيل صندوق الكرامة ولجنة الـ 70 وتقديم مبادرة تشريعية للأمنيين والعسكريين لسنة 87 الذين لم يشملهم قانون العفو العام. وأكّدوا ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية في ملف العدالة الانتقالية .