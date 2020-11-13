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الوحدات العسكرية برمادة تحجز أدوية بقيمة 2 مليون دينار

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 19:23 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - أوقفت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة خلال الأيام الماضية سيارة تهريب دون لوحات منجمية كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى رسم الحدّ بجهة جنين.

وبتفتيشها تم العثور على كمية من الأدوية تقدّر بـ 435 ألف حبة أعصاب بقيمة تجاوزت 2 مليون دينار.


ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم تسليم المحجوز مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2012 إلى المصالح الديوانية بالجهة.

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