نقابة أمنية تنعت البوعزيزي بنعت غير لائق بسبب تحقيق حول الدعارة اتهمت فيه أمنيين بالتواطئ مع المومسات

باب نات -

شنّت الجمعة 13 نوفمبر، الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لاقليم الأمن الوطني بالقيروان هجوما على الصحفيّة بجريدة الشروق منى البوعزيزي بأسلوب غير لائق بنقابة أمنية وشبّهتها بالخنزيرة التي تتمرّغ في الوحل لنقل المعلومة.كما هاجمت النقابة الصحفية منى البوعزيزي بوصفها بالرخيصة والنّكرة وذلك على خلفية تحقيق نشرته في الجريدة بتاريخ 12 نوفمبر حول الدعارة واتهمت من خلاله أمنيين بحماية تجار الدعارة والتواطئ مع المومسات بين نابل وسوسة والقيروان حتى يواصلون نشاطهم رغم انتشار الكورونا.ووجّهت النقابة أصابع الاتّهام للتفقديات التابعة لوزارة الداخلية بأنها مدّت منى البوعزيزي بهذه الأخبار الزائفة بهدف تشويه من لا يرغبون به حسب النقابة.يذكر أن منى البوعزيزي تحدّثت في تحقيقها عن أمنيين بين سوسة ونابل والقيروان الا أن ردّة الفعل صدرت بصفة خاصة من نقابة اقليم الأمن بالقيروان وذلك على الأرجح تحت شعار كاد المريب أن يقول خذوني.كما يشار إلى أن رئيس مركز القيروان قام بنشر صورته على صفحته الرسمية على الفايسبوك وعلّق متحدّيا بالقول "أنا نخدم وأنت نبّر يا فاشل...أعملو مجهودكم.. تحية لجريدة الشروق وهاو اسمي وتصويرتي، تحية خاصة لم.ب وأعوانها".