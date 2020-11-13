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مورو وهو يواجه كورونا : النهضة طلّقتها وانتهت العلاقة وادعو النهضويين إلى التعقّل وحل مشاكلهم داخليا

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 18:26 قراءة: 0 د, 56 ث
باب نات - أكّد الجمعة 13 نوفمبر، القيادي السابق بحركة النهضة عبد الفتاح مورو أنه لا يزال يواجه فيروس كورونا وأنه عاد إلى منزله بعد اقامته في أحد المصحات اثر اصابته بالفيروس.
وفي مداخلة على أمواج إذاعة موزاييك أف أم، قال عبد الفتاح مورو إنه يخضع يوميا لفحوصات طبية معبّرا عن أسفه لوفاة عديد التونسيين بالفيروس.

وفي سياق آخر تحدّث عبد الفتاح مورو عن علاقته بحركة النهضة وأكّد أنه لا مجال لعودته للنهضة وقال "النهضة صفحة طويت وانتهت العلاقة والي يطوي صفحة ما يعاودش يفتحها من جديد ".


وبخصوص الخلافات داخل النهضة حول ترشّح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة الحركة، دعا عبد الفتاح مورو النهضويين إلى التعقّل وأن يقدّموا مصلحة البلاد على المصلحة الذاتية وحل مشاكلهم داخليا دون التشويش على الحياة العامة مشيرا إلى أنه مستعدّ لتقديم الرأي والنصح اذا دعي إلي ذلك.
ونبّه مورو إلى خطورة الانغماس في الجزئيات والمشاكل الجانبية والخلافات الشخصية على البلاد خاصة في ظل الظروف الصعبة وقال "وقت يموت المريض ما عادش نجمو نحكيو عالدواء آما تو المريض بين ايدينا وقادرين ننقذوه لذلك نطلب من أولادي وبناتي ما ينشغلوش بالسب والشتم والجزئيات الفارغة ونطلب منهم العمل والتضحية لانقاذ البلاد".



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