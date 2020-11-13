عبير موسي تنفي ادعاءات البحيري وتستشهد بمراسلة للبنك المركزي

باب نات -

قال نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، خلال مداخلته يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، ان رئيسة حزب صرحت بأن أموالا أودعت بالحساب البنكي لحزبها من الخارج، ولا تعرف مصدرها.واعتبر البحيري أن دور مـجـلس القضاء المالي يتمثل في الرقابة، داعيا اياه الى التـدقيق في مسألة تمويل الأحزاب ،بناءا على اعترافات رئيسة الحزب.وقال البحيري ''عبير موسي وهي رئيسة حزب اعترفت في جلسة عامة نقلت مباشرة في القناة الوطنية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي الي فما أموال دخلت للحساب البنكي متاع حزبها من الخارج وادعت انها لا تعرف اصحابها''.ونفت عبير موسي ادعاءات البحيري في مداخلتها واستشهدت بوثيقة حذّرت فيها بمراسلة مؤرخة في 13 جوان 2019 والواصلة لمحافظ البنك المركزي في 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه خصومها لتشويه حزبها وذلك بإمكانية الدفع عمدا بأي طرف لتحويل مبالغ على حساب الحزب المعلوم لدى العموم قصد توريطه واقصائه من الانتخابات... الصورة