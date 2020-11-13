هشام السنوسي: هيئة الانتخابات شاركت في التجاوزات بالسماح للدعاية السياسية للأحزاب في قنوات غير قانونية

وجه عضو الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري هشام السنوسي انتقادات واسعة ضد هيئة الانتخابات محملا إياها جزء من التجاوزات فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية.وفي حوار ببرنامج م"يدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 13 نوفمبر كشف السنوسي ان مسؤولا في هيئة الانتخابات عمد الى تعطيل اتفاقيات بيننا لمنع الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام غير القانونية".وتابع السنوسي "هذا المسؤول دعم حملات دعاية سياسية في وسائل اعلام غير قانونية بل وحضر كضيف".وتابع السنوسي " المشكلة الحقيقية بين الهايكا و هيئة الانتخابات هو هل وسائل الإعلام الغير قانونية وهي نسمة و الزيتونة و راديو القرآن الكريم من حقهم القيام بحملة انتخابية".واكد هشام السنوسي ان الانتخابات لم تكن نزيهة ابدا وغاب عنها الاحتكام الى القوانين.