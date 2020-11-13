باب نات -

استقبل أحمد عظوم وزير الشّؤون الدّينيّة صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 منير كسيكسي رئيس اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب.ويأتي هذا اللقاء في إطار مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الشّؤون الدّينيّة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.خلال اللقاء استعرض الوزير أهم الأهداف والأنشطة التي قامت بها الوزارة في إطار خطتها القطاعيّة تنفيذا للإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة التطرّف والإرهاب من خلال دورها في نشر قيم الوسطيّة والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرّف والغلو والتوقّي منه، مشيرا إلى الجهد المبذول من طرف اللّجنة لتنفيذ الإستراتيجيّة بأركانها الأربعة والاستعداد الكامل لمزيد تطويرها.من جهته ثمن رئيس اللّجنة الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في التوقّي من التطرّف والإرهاب من خلال نشر خطاب ديني يرتكز على فقه الواقع والتنزيل ويستجيب لمقتضيات المرحلة.وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على بعث فريق فرعي بين الوزارة واللّجنة يُعنى بضبط برامج وأنشطة مشتركة ومتابعة تنفيذها.