رملة الذويبي تعلن انفصالها عن علاء الشابي

"هكذا هي الحياة نتوقعها و لا النهايات التي نريدها.... حكاية بحلوها و مرها وفات .. المكتوب الي جمعنا هو بيدو الي فرقنا ...ساعات في العلاقة الحب وحدو ما يكفيش و الدنيا تغلبنا و الظروف اتعبنا و تخلينا نختارو نبعدو ... كل واحد فينا باش يشد ثنيتو اما باش نقعدو صحاب اخاتر نحترمو بعضنا و انحبو بعضنا و العشرة جمعتنا ... حاولنا نصلحو و ناقفو ...حاولنا نكونو اقوى مع بعضنا ..حاولنا نساندو بعضنا في المشاكل الي واجهتنا ...لكن موش كل شيء نحبوه نوصلولو و موش كل شيء نتمناوه يتحقق ... حبينا نقسمو معاكم زهوتنا و ضحكتنا و حضرتو لعرسنا و ريتو الفرحة في عينينا ... ماثماش ما احلى من قصة حب تتوج بالعرس ... اما الله غالب المكتوب وفا و كي بدينا بالخير باش نوفاو بالخير كأي كوبل يحترمو بعضهم و يتحملو مسؤولية اختيارهم ... الدنيا نجاحات و فشل و الانفصال ينجم يكون بداية موش نهاية... و كل حكاية نتعلمو منها و نقاوو بيها ... صحيح ثما وجيعة ...صحيح موش بالساهل تنسى اما الحياة تستمر و نتمانلو من قلبي السعادة و راحة البال .. ❤ "

أعلنت الجمعة 13 نوفمبر، رملة الذويبي على حسابها الشخصي بموقع أنستغرام انفصالها عن الاعلامي علاء الشابي.وكتبت رملة الذويبي ما يلي :