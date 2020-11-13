   Om Kalthoum - الحب كلّو  

رملة الذويبي تعلن انفصالها عن علاء الشابي

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 13:05 قراءة: 1 د, 0 ث
أعلنت الجمعة 13 نوفمبر، رملة الذويبي على حسابها الشخصي بموقع أنستغرام انفصالها عن الاعلامي علاء الشابي.
وكتبت رملة الذويبي ما يلي :

"هكذا هي الحياة نتوقعها و لا النهايات التي نريدها.... حكاية بحلوها و مرها وفات .. المكتوب الي جمعنا هو بيدو الي فرقنا ...ساعات في العلاقة الحب وحدو ما يكفيش و الدنيا تغلبنا و الظروف اتعبنا و تخلينا نختارو نبعدو ... كل واحد فينا باش يشد ثنيتو اما باش نقعدو صحاب اخاتر نحترمو بعضنا و انحبو بعضنا و العشرة جمعتنا ... حاولنا نصلحو و ناقفو ...حاولنا نكونو اقوى مع بعضنا ..حاولنا نساندو بعضنا في المشاكل الي واجهتنا ...لكن موش كل شيء نحبوه نوصلولو و موش كل شيء نتمناوه يتحقق ... حبينا نقسمو معاكم زهوتنا و ضحكتنا و حضرتو لعرسنا و ريتو الفرحة في عينينا ... ماثماش ما احلى من قصة حب تتوج بالعرس ... اما الله غالب المكتوب وفا و كي بدينا بالخير باش نوفاو بالخير كأي كوبل يحترمو بعضهم و يتحملو مسؤولية اختيارهم ... الدنيا نجاحات و فشل و الانفصال ينجم يكون بداية موش نهاية... و كل حكاية نتعلمو منها و نقاوو بيها ... صحيح ثما وجيعة ...صحيح موش بالساهل تنسى اما الحياة تستمر و نتمانلو من قلبي السعادة و راحة البال .. ❤ "





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 214976

Essoltan  (France)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 16h 44m |           
... il faut lire ( tu as perdu ) , c'est la faute de Ramla qui m'a troublé , que Dieu la pardonne cette coquine ...

Essoltan  (France)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 16h 40m |           
OH ! Alaa , si tu savais ce que tu a perdu ???
Franchement Ramla c'est un CANON ...

Essoltan  (France)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 16h 35m |           
EL HAMMD'ALLAH ALEIKOMM WA RATTAHTOUNA ...

Neuneu  (France)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 14h 44m |           
Ya Babnet , pourquoi cet article ! ça nous regarde pas la vie personnelle des gens !



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