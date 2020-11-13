بولبابه سالم لقناة TRT عربي : حفتر تلاحقه جرائم حرب و عقيلة صالح مرشح لدور بارز في المرحلة الانتقالية

باب نات -

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في برنامج "المجال" على قناة TRT عربي ان مؤتمر الحوار الليبي في تونس يشهد تقدما على مستوى مناقشة المسودة المعروضة على المشاركين مثل المجلس الرئاسي و رئيس الحكومة المقبل و نزع سلاح الميليشيات و ادارة الفترة الانتقالية التي ستمتد 18 شهرا ،،و استبعد اي دور سياسي مستقبلي لخليفة حفتر في ليبيا الذي تلاحقه جرائم حرب و اتهامات بتهجير 200 الف من احياء طرابلس وفق ما أكدته الامم المتحدة اضافة الى المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة .لكن بولبابه سالم اكد ان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وهو الرجل الثاني في المنطقة الشرقية بعد حفتر سيكون له دور بارز وهو مرشح لأحد المناصب في المجلس الرئاسي و أشار الى زيارته الى تركيا في الفترة الماضية .