قيس سعيد يكرم طبيب انعاش اشترى تجهيزات طبية من ماله الخاص

اعلن رئيس رابطة حقوق الإنسان بقبلي الطاهر طاهري في مداخلة عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الجمعةأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقوم في قصر قرطاج بتكريم الدكتور محمد النوري طبيب الإنعاش بمسشتفى قبلي الذي قام بشراء تجهيزات للمستشفى بصك مالي قدمه من ماله الخاص، ولم يستطع خلاصه إلى اليوم.وأوضح طاهري أن الدكتور النوري لم يتمكن من تلبية دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي لتكريمه، نظرا لإعلامه قبل يوم واحد من أجل التنقل للعاصمة واجراء التحاليل اللازمة قبل ذلك، وهو ما لم يكن ممكنا.واوضح أن تكريم سعيد للدكتور النوري اليوم سيكون تكريما للاطار الطبي وشبه الطبي في مستشفى قبلي الذين يعملون في ظروف صحية ولوجستية صعبة مشيرا الى أن الصك المالي الذي قيمته 150 ألف دينار، لم يتم خلاصه إلى اليوم.جدير بالذكر ان الطبيب قام بتوقيع شيكات لشراء " سكانار" بقيمة 150 الف دينار لصالح المستشفى في قبلي.