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بعد أن اتهمته باعفاء قاض في 2012 بناء على المذهب الشافعي، البحيري لعبير: أنت لا تفرّقين بين الامارات وتونس

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 10:44 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - استغرب الخميس 12 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، تصريحات رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي التي اتهمته باعفاء قاض خلال تولّيه للوزارة في سنة 2012 وذلك بناء على اراء المذاهب الفقهية وعلى رأسها المذهب الشافعي وفق عبير موسي.

وفي مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع الي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وصف البحيري ما صدر عن عبير موسى بأنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.


وتحدّى البحيري، عبير موسى ان تنشر نص الاعفاء الذي قرأته خلال الجلسة العامة نافيا أن يكون صادرا عن جهة تونسية وقال "يظهرلي المدة هاذي الأمور عند عبير رئيسة حزب عبير اختلطت عليها ولم تعد تفرّق بين ما يحصل في محاكم الامارات ومحاكم تونس".
تجدر الاشارة إلى أن المذهب الشافعي هو المذهب الذي يتبعه أغلب مواطني الامارات.



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