مرصد رقابة يقدم شكاية بخصوص شبهات فساد ضد شركة نقديات تونس

اعلن مرصد رقابة ايداع شكاية لدى وكيل الجمهورية بخصوص شبهات فساد وتلاعب بصفقات وتضارب مصالح في شركة نقديات تونس وهي شركة ذات رأسمال مال مشترك بين عدد من البنوك التونسية وتعنى بتقديم خدمات مشتركة للبنوك التونسية بما فيها البنوك العمومية الثلاث.وقال المرصد انه قدم للعدالة ملفات موثقة بخصوص عمليات تلاعب شملت صفقات تزويد بالخدمات لصالح الشركة تورط فيها مسؤولون في الشركة عبر اقحام شريكات وسيطة بشكل غير مبرر تقنيا أو تجاريا، بغرض التحصل على عمولات عالية يتم تحميلها على الشركة ويتم تقاسمها بين أولئك الأشخاص والشركات الوسيطة.وقال المرصد ان تلك الملفات كانت محل تحقيق من لجنة تدقيق بالشركة، أحالت نتائج تحقيقها الى مجلس ادارة الشركة دون أن يتخذ ذلك المجلس أي قرارات في الغرض.