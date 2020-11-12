بيان جمعية خليل تونس على اثر اصدار تقرير محكمة المحاسبات‎

بلاغ صحفي -

على إثر إصدار محكمة المحاسبات للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومالية الأحزاب تسجّل جمعيّة "خليل تونس" بكلّ اعتزاز إقرار المحكمة بسلامة وشفافيّة نشاطها الاجتماعي التضامني.وتعلم الجمعيّة في هذا الصدد أنّها وكما جاء في التقرير استجابت لجميع المطالب الرقابيّة للمحكمة بعنوان 2017 و2018 و2019 والمتعلّقة بالهبات الماليّة التي وردت عليها بالخصوص من الخارج وذلك بالتعاون مع البريد التونسي الجهة المختصة بالتعريف بمصادر هذه الهبات. هذا باستثناء مبلغين تمّ ذكرهما في التقرير، الأولّ بما قدره 5144،792 دينار بعنوان 2018 والثاني بما قدره 3160،400 دينار بعنوان سنة 2019، وقد راسلت الجمعيّة البريد التونسي لمدّها بمصدر وهويّة المانحين لهذين المبلغين وهي في انتظار الردّ لمدّ المحكمة به. وتجدر الإشارة إلى أنّ عديد المانحين يفضلون لأسباب ذاتيّة أو عقائديّة عدم الإفصاح عن هويّتهم ممّا من شأنه أن يعقّد عمليّة التعريف بهم.و خلافا لعديد الجمعيات المتصدّرة للمشهد الجمعياتي والتي تنشط في خرق تام لمبدأ الشفافيّة والتي رفضت مد دائرة المحاسبات بتقاريرها المالية والأدبية فإن جمعية خليل تونس دأبت منذ انبعاثها على مدّ رئاسة الحكومة بالتقرير السنوي لنشاطها مدعمّا بكامل الجداول الماليّة مرفقا بتقرير مراقب الحسابات وكذلك نشره في وسائل الإعلام طبقا لما ينصّ عليه القانون كما استجابت لكل طلبات دائرة المحاسبات بكل شفافية.ومنذ 2017 تاريخ بداية ورود هبات ماليّة عليها من الخارج، درجت الجمعيّة أيضا شهريا على توجيه قائمات الهبات الماليّة مصحوبة بالتنصيص على مصادرها إلى رئاسة الحكومة ونشرها في وسائل الإعلام.ودحضا لما تمّ تداوله كذبا وبهتانا على امتداد أكثر من سنة لم ولا توجد أي علاقة بين نشاط جمعيّة "خليل تونس" الخيري المتواصل لحدّ اليوم وحزب "قلب تونس" أو أي حزب آخر سواء على الصعيد المالي أو فيما يخصّ الحملة الانتخابية الأخيرة.