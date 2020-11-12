سامية عبو: في دولة الكراكوز أحزاب متهمة بالتمويل الأجنبي تسائل رئيس محكمة المحاسبات

باب نات -

" مفارقة في دولة الكاراكوز

نواب واحزاب تم ذكرهم في تقرير دائرة المحاسبات وبالاسم، تورطوا في شبهات جرائم مالية وتهرب ضريبي وتمويل أجنبي، يسائلون رئيس محكمة المحاسبات.

ما هذا القرف ؟

أين النيابة العمومية ؟ فاش تستنى ؟

أين وزارة المالية والادارة العامة للاداءات ؟

حاميها حراميها"

وجهت النائبة سامية في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك انتقادات بعد دعوة بعض الأحزاب الى مسائلة رئيس محكمة المحاسبات بسبب تقريره حول تورط عدد من الأحزاب في شبهات جرائم مالية وتهرب ضريبي وتمويل أجنبي.وطالبت سامية عبو النيابة العمومية بالتحرك للبت في التجاوزات ورفع القضايا ضد الأحزاب المتجاوزة.وكان تقرير محكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا، ألقى بظلاله على الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان والمخصصة للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كشف عن تمويلات أجنبية تلقتها بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان.فقد اعتبرت النائب سامية عبو أن هذا التقرير أثبت التهرب الضريبي لعدة سياسيين ونواب موجودين حاليا بمجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يتسبب تقرير محكمة المحاسبات في زلزال وأن يتجنّد القضاء بكلّ فروعه للتحقيق في التجاوزات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير.وقالت عبو إن النقطة المضيئة في البلاد هي القضاء المالي ولكن المفارقة أنّ محكمة المحاسبات تناقش تقريرها مع نوّاب من المفروض أن تفتح في شأنهم تحقيقات.