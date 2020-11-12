في باب سويقة: القبض على عصابة سلب للمواطلنين باستعمال كلاب شرسة ..

باب نات -

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة ليلة أمس من القاء القبض علي عصابة اجرامية تعمدت ترويع المواطنين بالجهة باستعمال "كلبين " شرسين من اجل سرقتهم وافتكاك اغراضهم ..هذا وخلال مداهمة وكر العصابة من قبل اعوان الفرقة تعمدا ايضا مواجهتهم بالكلاب الشرسة باضرار كبيرة لمواطنين وبتفتيش المنزل عثر ليهما على 62 قرصا مخدرا ..وللاشارة فقد نهشت الكلاب عدة مواطنين وبعضهم تم نقله للمستشفى للعلاج ...