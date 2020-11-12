بلاغ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حول متابعة ملف الجامعة التونسية لكرة القدم‎

باب نات -

على اثر تعهدها بمتابعة التقرير الرقابي حول مراقبة تصرف وحسابات الجامعة التونسية لكرة القدم توضح الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بلاغ تلقينا نسخة منه, أن هذا التعهد يدخل في إطار عملها التقليدي ونشاطها الاعتيادي حيث تم إدراج هذا الملف في سلم المتابعات التي تؤمنها الهيئة بمقتضى المشمولات القانونية منذ شهر مارس 2019 باعتبار أنه ورد عليها بتاريخ 09 أكتوبر 2018 من الهيئة العامة للرقابة المالية.وتؤكد الهيئة كذلك أن تعهدها بهذا الملف لا علاقة له بالتجاذبات القائمة وأنها تنطلق في متابعة التقارير الرقابية بعد مرور فترة زمنية ما بين 06 أشهر وسنتين من تاريخ ورودها عليها وذلك بهدف ترك مجال زمني للهيكل الذي خضع للرقابة للشروع في الاصلاح الذاتي واتخاذ اجراءات التدارك المستوجبة.كما تؤكد الهيئة أن دورها اصلاحي وأن متابعاتها تهدف إلى الوقوف على الاصلاحات المتخذة ومساعدة الهيكل المذكور على تدارك الاخلالات وتدارك مجهود الاصلاح بهدف عدم تقرر الأخطاء التي رصدتها هياكل الرقابة.