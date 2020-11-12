جامعة كرة القدم: هيئة الرقابة المالية هي الجهة التي تحدد الملفات التي تستدعي الإحالة الجزائية

باب نات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن هيئة الرقابة المالية لم تقم بإحالة سوى ملف واحد للقضاء ضد موظف من الجامعة والذي ربح قضيته بعد القيام بجميع الأبحاث وتعيين خبير اقتصادي في الغرض . و قد قرر القطب القضائي المالي حفظ القضية .
وجاء توضيح الجامعة ردّا على النائب ياسين العياري اللذي نشر أخبارا عبر صفحته بالفايسبوك حول وجود قضية جزائية « معطلة » في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف في المطبوعات الرسمية للجامعة و الفساد الذي يحوم حول ذلك.
وأعلنت الجامعة في بلاغ على صفحتها بالفايسبوك مرفوقا بفيديو , أنها ليست مؤسسة عمومية وليست مشتريا عموميا و لا تخضع لتراتيب الصفقات العمومية ، وذلك تبعا للمراسلة الواردة من رئاسة الحكومة : الهيئة العليا للطلب العمومي بالمرصد الوطني للصفقات العمومية .
وأفادت في نفس البلاغ أن الجامعة التونسية لكرة القدم هي من الهياكل والمؤسسات القلائل التي :
• ضاعفت ميزانيتها 4 مرات ونصف خلال 6 سنوات : من 12 مليون دينار موسم 2011-2012 إلى 51 مليون دينار موسم 2018-2019 .
• تخلصت من كل الديون والتي كانت تبلغ 7,8 مليون دينار في أفريل 2012 .
• ضاعفت من مساعداتها للجمعيات والتي كانت تبلغ 23 مليون دينار طيلة الفترة 2004-2012 , والتي بلغت 87 مليون دينار خلال الفترة 2012-2020 .
• قامت بالعديد من المشاريع على غرار الإدارة الوطنية للتحكيم وقاعتي تدليك وقاعتين لتقوية العضلات والتأهيل البدني .
• بصدد تشييد نزل عصري ومركز للطب الرياضي .
• بصدد إعداد الأمثلة الهندسية والملفات الإدارية لتهيئة 2 ملاعب رياضية و دار الرابطات الوطنية و مقر جديد للإدارة الفنية الوطنية وغير ذلك من المشاريع .
وجاء توضيح الجامعة ردّا على النائب ياسين العياري اللذي نشر أخبارا عبر صفحته بالفايسبوك حول وجود قضية جزائية « معطلة » في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف في المطبوعات الرسمية للجامعة و الفساد الذي يحوم حول ذلك.
وأعلنت الجامعة في بلاغ على صفحتها بالفايسبوك مرفوقا بفيديو , أنها ليست مؤسسة عمومية وليست مشتريا عموميا و لا تخضع لتراتيب الصفقات العمومية ، وذلك تبعا للمراسلة الواردة من رئاسة الحكومة : الهيئة العليا للطلب العمومي بالمرصد الوطني للصفقات العمومية .
وأفادت في نفس البلاغ أن الجامعة التونسية لكرة القدم هي من الهياكل والمؤسسات القلائل التي :
• ضاعفت ميزانيتها 4 مرات ونصف خلال 6 سنوات : من 12 مليون دينار موسم 2011-2012 إلى 51 مليون دينار موسم 2018-2019 .
• تخلصت من كل الديون والتي كانت تبلغ 7,8 مليون دينار في أفريل 2012 .
• ضاعفت من مساعداتها للجمعيات والتي كانت تبلغ 23 مليون دينار طيلة الفترة 2004-2012 , والتي بلغت 87 مليون دينار خلال الفترة 2012-2020 .
• قامت بالعديد من المشاريع على غرار الإدارة الوطنية للتحكيم وقاعتي تدليك وقاعتين لتقوية العضلات والتأهيل البدني .
• بصدد تشييد نزل عصري ومركز للطب الرياضي .
• بصدد إعداد الأمثلة الهندسية والملفات الإدارية لتهيئة 2 ملاعب رياضية و دار الرابطات الوطنية و مقر جديد للإدارة الفنية الوطنية وغير ذلك من المشاريع .
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