في اريانة القبض على مسن مفتش عنه في قضية قتل والفرار من السجن

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني ببرج الوزير من القبض على مفتش عنه في قضية قتل عمد والفرار من السجن ....وكان منطلق القضية على إثر توفر معلومات لدى مركز الأمن الوطني ببرج الوزير بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشماليّة يوم أمس 11 نوفمبر 2020 مفادها أن أحد الأشخاص محلّ شكوك وأنه عند مشاهدته لسيّارة أمنيّة يتوارى عن الأنظار.تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وبعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المظنون فيه وهو مسن يبلغ من العمر 73 سنة قاطن بجهة برج الوزير ولاية أريانة.وبالتحرّي معه تعمّد الإدلاء بهويّة مزيّفة للتفصّي من المراقبة الأمنيّة وبتعميق التحرّيات معه إعترف بهويّته الأصليّة حيث تبيّن أنه متحصّن بالفرار من السّجن منذ سنة 2011 ومفتش عنه لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة ووحدة سجنيّة من أجل تورّطه في قضية عدليّة موضوعها: "القتل العمد والفرار من السّجن وإصدار صك بدون رصيد".بمراجعة النيابة العموميّة ، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش....