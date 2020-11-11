يوسف الشاهد: التيار الديمقراطي كنا معاه في حكومة الفخفاخ وبعد آخر نهار مشى شكى بينا

باب نات -

قال رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة انه عندما كان في السلطة لم يفكر في الانتخابات.وأضاف " هل هنالك شخص يفكر في الانتخابات يقرر الترفيع في الضرائب الإجتماعية لأسباب متعلقة بمصلحة الدولة؟؟"واكد يوسف الشاهد انه استغرب مواقف عدد من الاحزاب التي جلست معه قبل تشكيل حكومة الفخفاخ ثم دخلت معه في الحكومة وبعد ذلك قررت رفع قضية ضده".