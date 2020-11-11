تونس تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

أعربت تونس عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإجرامي الجبان"، المتمثل في التفجير الإرهابي الذي جدّ اليوم الأربعاء، في مقبرة بمدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، واستهدف تجمّعا من المقيمين بالمملكة، والذي أسفر عن سقوط جرحى.وجددت تونس في بيان صادر، مساء الاربعاء، عن وزارة الشؤون الخارجية، التأكيد على "رفضها المطلق للعنف وكافة أشكال التطرف والإرهاب، أيّا كانت دواعيه وأسبابه".كما أكدت تونس، في البيان ذاته، "تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا"، مجدّدة التعبير عن "دعمها الكامل لها في ما يحفظ أمنها واستقرارها".