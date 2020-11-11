بولبابه سالم: الشعب العميق في الكامور يسخر من نباح كلاب الحراسة

انتقد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم شيطنة تنسيقية الكامور و التباكي المزعوم على هيبة الدولة مؤكدا ان الدولة في خدمة الشعب و ليست لقمعه و قد اختارت الحوار و ليس المواجهة مع مواطنيها ، و اعتبر في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان بعض هؤلاء يدافعون على مصالح الشركات الأجنبية و مراكز النفوذ كما شكر الحكومة على انحيازها الى الشعب العميق في تطاوين."الشعب العميق في الكامور يسخر من نباح كلاب الحراسةالحاقدون على أبناء الكامور و تطاوين ممن اتهمومهم بالدوعشة و الإمارة هم وكلاء و عملاء الشركات الأجنبية و أبواق الاستعمار .. ابناء الكامور رفعوا الأعلام الوطنية بعد فك الاعتصام و شكروا الوفد الحكومي المفاوض .للإشارة فان كل ممثلي المجتمع المدني و الاتحاد العام التونسي للشغل حاضرون في المفاوضات .الدولة في خدمة الشعب لأنها دولة الشعب ،، و هيبة الدولة في احترام تعهداتها .نباح كلاب حراسة الشركات النفطية في بعض المنابر الاعلامية لم يجد نفعا و شكرا لحكومة المشيشي على انحيازها الى الشعب العميق."