   Aziza Jalel - مستنياك  

بولبابه سالم: الشعب العميق في الكامور يسخر من نباح كلاب الحراسة

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 17:44 قراءة: 0 د, 50 ث
انتقد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم شيطنة تنسيقية الكامور و التباكي المزعوم على هيبة الدولة مؤكدا ان الدولة في خدمة الشعب و ليست لقمعه و قد اختارت الحوار و ليس المواجهة مع مواطنيها ، و اعتبر في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان بعض هؤلاء يدافعون على مصالح الشركات الأجنبية و مراكز النفوذ كما شكر الحكومة على انحيازها الى الشعب العميق في تطاوين.

و كتب بولبابه سالم :
"الشعب العميق في الكامور يسخر من نباح كلاب الحراسة

الحاقدون على أبناء الكامور و تطاوين ممن اتهمومهم بالدوعشة و الإمارة هم وكلاء و عملاء الشركات الأجنبية و أبواق الاستعمار .. ابناء الكامور رفعوا الأعلام الوطنية بعد فك الاعتصام و شكروا الوفد الحكومي المفاوض .
للإشارة فان كل ممثلي المجتمع المدني و الاتحاد العام التونسي للشغل حاضرون في المفاوضات .
الدولة في خدمة الشعب لأنها دولة الشعب ،، و هيبة الدولة في احترام تعهداتها .
نباح كلاب حراسة الشركات النفطية في بعض المنابر الاعلامية لم يجد نفعا و شكرا لحكومة المشيشي على انحيازها الى الشعب العميق."


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