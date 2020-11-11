سيدي بوزيد: القبض على شخصين من أجل إختطاف شخص

باب نات -

على إثر توفر معلومات مفادها احتجاز شخص من قبل مجموعة من الأشخاص بمنزل كائن بجهة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، تمكنت وحدات الحرس الوطني بالرقاب يوم 09 نوفمبر2020 إثر مداهمة المنزل المذكور من العثور على الشخص المحتجز وإلقاء القبض على صاحب المنزل وأفراد عائلته، وبتفتيشه تم حجز 16 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و03 خراطيش لبندقية صيد عيار 12 مم ومبلغ مالي من العملة الليبية.بمزيد التحري مع الشخص المُحتجز أفاد أنه تم اختطافه من قبل شخصين أحدهما يحمل جنسية دولة مجاورة حيث توليا الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة، وإجباره على جلب مبلغ مالي، ليتم تبعا لذلك مداهمة منزل الشخص الحامل لجنسية الدولة المجاورة حيث تم حجز مبلغ مالي من العملة التونسية ومبلغ من العملة الجزائرية.ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.