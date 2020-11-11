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منجي الخضراوي يتحصّل على الدكتوراه في علوم الاعلام والاتصال

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 16:41 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - تحصل يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 الصحفي منجي الخضراوي على الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا في علوم الاعلام والاتصال موضوعه التعديل الذاتي في الإعلام التونسي، السياقات والتمثلات والممارسات .

المناقشة تمت دون حضور ضيوف وفق منجي الخضراوي بسبب الإجراءات الصحية المعتمدة.


وتكونت اللجنة من:
آمال القرامي رئيسة
الصادق الحمامي مشرفا
مقررة أولى زهرة الغربي
مقرر ثان المولدي قسومي
مناقشة سلوى الشرفي



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214845

RESA67  (France)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 18h 23m |           
Mabrouk

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 17h 06m |           
الف مبروك مع ان الشهادات تفقد معناها بغياب الضمير لذلك حاول ان لا يتغيب ضميرك بسبب معتقدك او انتماءك وستكون من الناجحين



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