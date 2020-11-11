منجي الخضراوي يتحصّل على الدكتوراه في علوم الاعلام والاتصال

باب نات - تحصل يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 الصحفي منجي الخضراوي على الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا في علوم الاعلام والاتصال موضوعه التعديل الذاتي في الإعلام التونسي، السياقات والتمثلات والممارسات .
المناقشة تمت دون حضور ضيوف وفق منجي الخضراوي بسبب الإجراءات الصحية المعتمدة.
وتكونت اللجنة من:
آمال القرامي رئيسة
الصادق الحمامي مشرفا
مقررة أولى زهرة الغربي
مقرر ثان المولدي قسومي
مناقشة سلوى الشرفي
المناقشة تمت دون حضور ضيوف وفق منجي الخضراوي بسبب الإجراءات الصحية المعتمدة.
وتكونت اللجنة من:
آمال القرامي رئيسة
الصادق الحمامي مشرفا
مقررة أولى زهرة الغربي
مقرر ثان المولدي قسومي
مناقشة سلوى الشرفي
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