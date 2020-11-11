نبيل حجي: نشكر ائتلاف الكرامة على تقديم مبادرة لالغاء الحكم بالسجن في قضايا الشيكات دون رصيد

باب نات -

توجّه الاربعاء 11 نوفمبر، النائب عن التيار الديمقراطي بالشكر لائتلاف الكرامة على خلفية المبادرة التي تقدّم بها الائتلاف لالغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد.وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أف أم، قال نبيل حجي "حتى في ظل وجود عركة سياسية نحن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت لذلك نشكر ائتلاف الكرامة على تسليط الضوء على الكارثة الّي اسمها الشيكات دون رصيد".وافاد نبيل حجي بأنه وحسب الاحصائيات المتوفّرة كان هناك في السنة القضائية 2018 193 ألف قضية شيك دون رصيد وهناك حوالي 6 آلاف سجين بسبب الشيكات دون رصيد أي ثلث المساجين في تونس.وقدّم نبيل حجي عديد الأمثلة على المظالم التي يتعرّض لها المتعاملون بالشيك دون رصيد والتي تؤدّي في عديد الحالات إلى سجنهم مشيرا إلى أنه حان الوقت لرفع هذه المظالم.