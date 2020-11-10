رئاسة الحكومة: التمشي المُعتمد في الكامور سيُعمّم على كافة الولايات

أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أكّد خلال لقائه الإعلامي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 أن التمشي الذي تم إعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية دون إستثناء، قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.



وأكّدت رئاسة الحكومة في البلاغ ذاته، على أنّ صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة، دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين وأنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر.



