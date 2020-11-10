   Om Kalthoum - لسّة فاكر  

رئيس الجمهورية يستقبل سفير البرتغال بتونس بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 17:04 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج خوزيه فريديريكو لودوفيتش سفير البرتغال بتونس الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع تونس والبرتغال والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها، خاصة في مجالات دفع الاستثمار وحماية البيئة ورقمنة الإدارة.
وتوجّه السفير البرتغالي بالشكر إلى السلطات التونسية لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله ببلادنا.




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