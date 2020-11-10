رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

باب نات -

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :رياض بن سليمان، سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة السويدسمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانيةمحمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربيةطارق بالطيب، سفير الجمهورية التونسية لدى الكنفدرالية السويسريةعبد الحميد الغربي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية.وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.