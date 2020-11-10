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رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 16:11 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :

رياض بن سليمان، سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة السويد


سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية

طارق بالطيب، سفير الجمهورية التونسية لدى الكنفدرالية السويسرية

عبد الحميد الغربي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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