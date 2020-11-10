حمادي الجبالي: سيثبت التاريخ أن من قتل شكري بالعيد هم من المحيطين به وحضروا في جنازته

باب نات -

عاد الاثنين 9 نوفمبر، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي للحديث عن جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ونفى علاقة النهضة بهذه الجريمة.وقال الجبالي في حوار لإذاعة ديوان أف أم "من قتلوا بالعيد أرادو قتل الثورة واسقاط النهضة أو الترويكا آنذاك" وتابع قائلا "التاريخ سيثبت أن من قتل بالعيد هم من المحيطين به وحضروا في جنازته وأرادوا التخلّص منه ومن النهضة في نفس الوقفت".واغتيل بلعيد بالرصاص في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه، ما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال في خضمها رئيس الوزراء حمادي الجبالي من منصبه.