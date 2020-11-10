بلدية المرسى تنطلق في أولى جلساتها لإعداد المخطط الاستثماري السنوي 2021

باب نات -

انطلقت، نهاية الأسبوع الماضي، بلدية المرسى في أولى جلساتها المتعلقة بمخطط الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021 بحضور منظمات المجتمع المدني المحلي المنخرطة بالسجل وممثلي المناطق.وتعتبر هذه الجلسة وفق بلاغ بلدية المرسى مرحلة من مراحل الإعداد لمسار مخطط الاستثمار التشاركي وفي إطار التحضير لبقية الجلسات وتنظيمها عبر تقنية التخاطب عن بعد وتوعية المواطنين لضمان انخراطهم ومشاركتهم وضمان تمثيلية المناطق والسكان ومختلف الشرائح الاجتماعية.وتم التطرق بالمناسبة إلى الإجراءات الاستثنائية المعتمدة في المخطط. وسيتم هذه السنة واعتبارا لوضع الوبائي بعث صندوق اقتراحات خاص بالمواطنين في كل دائرة لعرض المشاريع الممكن إدراجها في المخطط.وفي ذات الإطار، سيتم نشر استمارة على الصفحة الرسمية للبلدية "الفايسوك".