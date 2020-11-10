مجموعة من الأولياء في منوبة يشتكون الى وزير التربية من قرارات المندوب الجهوي

باب نات -

اتصل بنا مجموعة من الأولياء للتعبير عن غضبهم و ايصال صوتهم الى السلط المعنية خصوصا وزير التربية بعد قرار المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة تقسيم التلاميذ الى أفواج في ثلاثة مدارس خاصة دون غيرها و ذلك بعد العطلة مباشرة اي يوم 9 نوفمبر وهو ما لم يحصل في اي ولاية في الجمهورية .هذا القرار أحدث ارباكا على مستوى الاولياء و التلاميذ معا لانه جاء بعد اسابيع من انطلاق السنة الدراسية و سيسبب مشكلا في رعاية الأبناء خارج اوقات التعلم .و للاشارة فقد التزم الأولياء بالبروتوكول الصحي و دعموه داخل هذه المدارس و لم تحدث حالات اصابة او عدوى . و الصادم في كل ذلك هو تهديد المندوبة الجهوية بغلق هذه المدارس .يتعلق الأمر بالمدرسة الخاصة بخزندار / BAVASSAT MANOUBA / EVRESTو يطالب الاولياء وزير التربية بالتدخل رفضا لهذا القرار الظالم و المفاجئ .