الناطق باسم اعتصام الكامور: حكومة المشيشي أذكى حكومة تعاملنا معها

باب نات -

ثمن طارق الحداد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشره فجر اليوم الثلاثاء الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة هشام المشيشي ليلة البارحة.وقال الحداد أن حكومة هشام المشيشي أذكى حكومة تم التعامل والتفاوض معها مضيفا " الحكومة كانت جادة في تعاملها لكن هناك من يريد الزج بها في مربع العنف من خلال استغلال قضية الكامور.وقال طارق الحداد " نأسف لبعض الأطراف الإعلامية التي انتظرت خطاب المشيشي لإشعال النار والعمل على التصادم معنا".