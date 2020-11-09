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المشيشي يتوجّه بكلمة للتونسيين مساء اليوم

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 12:50 قراءة: 0 د, 11 ث
يخاطب الليلة الإثنين 9 نوفمبر 2020 رئيس الحكومة هشام مشيشي الشعب التونسي في نقطة إعلامية على الساعة الثامنة و النصف مباشرة من قاعة العمليات بالعوينة و ذلك للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور و الوضع الصحي بالبلاد.

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