المشيشي يتوجّه بكلمة للتونسيين مساء اليوم

يخاطب الليلة الإثنين 9 نوفمبر 2020 رئيس الحكومة هشام مشيشي الشعب التونسي في نقطة إعلامية على الساعة الثامنة و النصف مباشرة من قاعة العمليات بالعوينة و ذلك للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور و الوضع الصحي بالبلاد.



