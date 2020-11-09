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آمال علوان " تعرضت للتعنيف والإهانة من طرف مسؤول في التلفزة الوطنية"

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 12:40 قراءة: 0 د, 23 ث
كشفت الممثلة آمال علوان اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 بأنها تعرضت للتعنيف والإهانة من طرف مسؤول في التلفزة الوطنية وهو رئيس مصلحة".
وأضافت امال علوان في تصريح لقناة التاسعة أن ها تعرضت لعنف جسدي ومعنوي تمثل في القذف والسب والمس من الأعراض طالها بعد مناقشة أحد مسؤولي التلفزة.
وتابعت امال علوان " هذا المشهد حصل في مقر التلفزة الوطنية مضيفة "لم اكن أتصور ان أتعرض لهذا الامر في حياتي".




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