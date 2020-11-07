   Farid - ديما معاك  

اجتماع لجنة القيادة الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد-19 لمتابعة وتقييم تطور الوضع

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 13:36 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - عقدت لجنة القيادة الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد-19 إجتماعها الدوري صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لهذه الجائحة على المستوى الوطني والجهوي.

وقد خصّص الإجتماع للنظر في مدى جاهزية المؤسسات الإستشفائيّة والعمل على مزيد دعمها بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية وبحث السبل الكفيلة بتركيز المزيد من المستشفيات الميدانية بمختلف الجهات وذلك للتعهّد والتكفل بمرضى كوفيد.


كما تدارست اللجنة مختلف التدابير الرامية لمزيد تطوير ودعم النظام المعلوماتي الرقمي الرابط بين جميع المتداخلين في منظومة الترصّد وجمع المعلومات المتعلقة بالوضع الوبائي بما يساعد على توفير المعلومة اليومية في الإبّان وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجابهة هذه الجائحة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214611



En continu

Toutes les news

السبت 07 نوفمبر 2020 | 21 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
21°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
24°-1625°-1724°-1722°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة