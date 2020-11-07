فيديو اليوم: صلاة جماعية لإنقاذ ترامب في الانتخابات

أقامت مجموعة من النساء الأمريكيات في مقاطعة كلارك التابعة لولاية نيفادا، الصلاة لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الحالية.وذكرت صحيفة "cbsnews" أن قرار السيدات أتى على خلفية الأخبار "غير السارة" حول وضعية الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات.من ناحية أخرى نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، على حسابها بتويتر فيديو للمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب تقود فيها صلاة غريبة تدعو إلى إعادة انتخابه.