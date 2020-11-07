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فيديو اليوم: صلاة جماعية لإنقاذ ترامب في الانتخابات

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 11:15 قراءة: 0 د, 24 ث
أقامت مجموعة من النساء الأمريكيات في مقاطعة كلارك التابعة لولاية نيفادا، الصلاة لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وذكرت صحيفة "cbsnews" أن قرار السيدات أتى على خلفية الأخبار "غير السارة" حول وضعية الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات.


من ناحية أخرى نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، على حسابها بتويتر فيديو للمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب تقود فيها صلاة غريبة تدعو إلى إعادة انتخابه.





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 214600

Elwatane  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 49m |           
شعب متخلف لكن عندهم نخبة تقودهم
اما نحن فتخبتنا نكبتنا

Habiborient  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 26m |           
اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية...بقدر دماء شهداء فلسطين ودموع الثكالى والامهات وعوائل الفلسطينيين.

Observateur  (Canada)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 11h 49m |           
أغلبية أنصار ترامب هي من الطبقة العاملة أو الريفية المحافظة ، المتدينة
و محدودة الثقافة و لا أستغرب إلتجاءها إلى أساليب الشعوذة هذه.

Observateur  (Canada)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 11h 43m |           
هههههههههههههههههه
hahahahahahaha



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