هشام المدب: الهايكا منتهية الصلوحية واتهاماتها لي دون دليل يستوجب العقوبة السجنية

باب نات -

قال العميد المتقاعد هشام المدب في حوار على قناة الزيتونة انه سيظل ينتقد الاعلام والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية.وقال هشام المدب " إتهامات الهايكا منتهية الصلوحية دون دليل ضدي يصبح إدعاء بالباطل وهذا يستوجب عقوبة سجنية".وتابع هشام المدب " عبرت عن استعدادي لتحمل مسؤوليتي بخصوص تصريحاتي والسلم الاهلي عندي افضل من كل الجمعيات ووسائل الاعلام".وقال هشام المدب " ساظل ارفض توريد عدد من وسائل الاعلام لمشاكل الخارج الى تونس".وكان مجلس “الهايكا”، قرّر تقديم قضيّة ضدّ القناة التّلفزية الخاصّة “الزّيتونة” بسبب ما اعتبرته ، “تّحريض على العنف”، ضدّ صحفي وصاحب موقع تونسي.وقال عضو الهيئة هشام السنوسي، في تصريح اعلامي، أنّ هذه القناة غير قانونية ومرفوع ضدّها عدد من القضايا من بينها قضايا رفعتها الحكومة السابقة، بسبب تجاوزات كثيرة ارتكبتها القناة، مشيرا إلى أنها تعمل “بشكل غير قانوني ودون ترخيص”.ودعا السنوسي، القضاء، إلى القيام بدوره والبتّ في القضايا المرفوعة وعدم تكريس عقليّة الإفلات من العقاب .يشار إلى أن الإطار الأمني المتقاعد، هشام المدب، انتقد في برنامج تلفزي بقناة “الزيتونة” طريقة تناول عدد من وسائل الاعلام لحادثة قتل الأستاذ في فرنسا على يد ارهابي.