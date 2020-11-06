   Najet - وسط الطريق  

رئاسة الحكومة: التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 21:45 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي أنه تم مساء يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإنّ استئناف النّشاط بالنّسبة للشركات العاملة بالمجال الطّاقي بالجهة، سيتمّ بصورة طبيعية انطلاقا من يوم السّبت.
وأكد البلاغ على تثمين رئيس الحكومة للمجهودات الكبيرة لكافة المتدخّلين لحلّ هذه الأزمة عبر الحوار والتّشاور وقطع الطّريق أمام كلّ الدّعوات للعنف والفوضى.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214584

Mahdibey  ()  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 22h 51m |           
ما أحلى الدولة لمّا تلتزم بتعهّجاتها



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