الهاروني: الغنوشي زعيم مثل بورقيبة والحبيب عاشور وحشاد وسنتخذ إجراءات ضد التصريحات الخاطئة

باب نات -

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان مجلس الشورى سيجتمع قريبا للتوقف لدى التصريحات الخاطئة والمهاجمة لرئيس الحركة راشد الغنوشي. وأضاف الهاروني "إذا لزم الأمر إجراءات عقابية ضد المتورطين في تلك التصريحات لن نتردد لانها تسيء للحركة".وقال عبد الكريم ان " الغنوشي زعيم مثله مثل الحبيب بورقيبة والحبيب عاشور وفرحات حشاد ولا يمكن مهاجمته بتلك الطريقة".من جانب اخر رفض الهاروني تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص الاسلام السياسي قائلا" للاسف الشديد بعض الجهات في فرنسا تسعى لدعم الدكتاتوريات العربية لكن الحكماء الفرنسيين يؤكدون ان المسار خاطئ".