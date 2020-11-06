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الهاروني: الغنوشي زعيم مثل بورقيبة والحبيب عاشور وحشاد وسنتخذ إجراءات ضد التصريحات الخاطئة

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 10:32 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان مجلس الشورى سيجتمع قريبا للتوقف لدى التصريحات الخاطئة والمهاجمة لرئيس الحركة راشد الغنوشي. وأضاف الهاروني "إذا لزم الأمر إجراءات عقابية ضد المتورطين في تلك التصريحات لن نتردد لانها تسيء للحركة".

وقال عبد الكريم ان " الغنوشي زعيم مثله مثل الحبيب بورقيبة والحبيب عاشور وفرحات حشاد ولا يمكن مهاجمته بتلك الطريقة".


من جانب اخر رفض الهاروني تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص الاسلام السياسي قائلا" للاسف الشديد بعض الجهات في فرنسا تسعى لدعم الدكتاتوريات العربية لكن الحكماء الفرنسيين يؤكدون ان المسار خاطئ".




Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 214533

Sarramba  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 13h 24m |           
Ceux qui continuent à parler d'un "Islam politique" et prétendent toujours que la religion doit être séparée de la politique et veulent nous apprendre et nous expliquer comment doit être "l'islam", au mieux ils ne connaissent ni l'islam ni ses bases, ni ses prérogatives, au pire ils ne sont pas musulmans!
Dans les deux cas il vaux mieux qu'ils parlent et se mêlent des sujets qu'ils devraient maitriser!? Et qu'ils sachent qu'ils pédalent dans le vide!!!

L'islam c'est la vie spirituelle, comme c'est la vie éducative, comme c'est la vie sociale, comme c'est la vie la philosophique, comme c'est la vie scientifique, comme c'est la vie économique, comme c'est la vie éducative, comme c'est la vie de l'hygienne, comme c'est la vie politique, comme c'est la vie judiciaire, comme c'est la vie de la vie, comme c'est la vie de la mort, comme c'est la vie après la mort ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 13h 22m |           
@ RESA67
1. Vous avez émis votre avis sur l’origine des maux de la Tunisie, c'est un avis personnel, je n'y ai rien à dire. Mais je me suis demandé de ma part quel serait "l'avis des victimes du néo-destour, PSD, RCD, les coopératives, les systèmes d'enseignement, le favoritisme, la corruption, etc." qui forment la majorité du peuple tunisien. Quand à comparer les réalisations et projets, les défaites et les méfaits c'est un autre sujet qui ne peut
être traité au niveau d'un commentaire.
2. Votre question "si les néo- destouriens, les Rcdistes et autre Kalb Tounes sont à l’origine des maux de la Tunisie, pourquoi Ennahdha cherche à s’allier avec eux" m'a fait rappeler la réponse de Nelson Mandela à une question similaire, expliquant qu'il a pris avec lui ses ennemis (des ministres racistes) pour mieux les surveiller et ne pas les laisser dans un coin comploter.

RESA67  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 12h 31m |           
Abdelhafidh Hamdi,
Vous auriez mieux fait de vous taire.
Vos explications sont ridicules.

RESA67  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 12h 27m |           
BEN MOUSSA, si les néo- destouriens, les Rcdistes et autre Kalb Tounes sont à l’origine des maux de la Tunisie, pourquoi Ennahdha cherche à s’allier avec eux et veut s’entourer de conseillers issus de ces partis...

Bensa94  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 12h 25m |           
@BenMoussa
il suffit de comparer les réalisations et projets pendant les 10 premières années du pouvoir de Bourguiba ou de Ben ALI pour s'apercevoir que ennahda à ce jour n'a rien fait, aucun nouveau projet pendant 10 ans de pouvoir.
L'état du pays est catastrophique à tous les niveaux..

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 11h 48m |           
A ceux qui prétendent "Ennahdha et l’islam politique sont à l’origine de tous les problèmes que rencontre la Tunisie."
Est-ce l'avis des victimes du néo-destour, PSD, RCD, les coopératives, les systèmes d'enseignement, le favoritisme, la corruption, etc.
Ces victimes forment la majorité du peuple tunisien, c'est à dire la caravane qui passe, les chiens aboient sur les plateaux TV, les réseaux sociaux et dans certains commentaires.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 11h 38m |           
A ceux qui prétendent "Ennahdha et l’islam politique sont à l’origine de tous les problèmes que rencontre la Tunisie."
Est-ce l'avis des victimes du néo-destour, PSD, RCD, les coopératives, les systèmes d'enseignement, le favoritisme, la corruption, etc. Ils forment la majorité du peuple tunisien.

RESA67  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 11h 10m |           
Elle serait prête (désolé pour la faute de frappe)

RESA67  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 11h 07m |           
Ennahdha et l’islam politique sont à l’origine de tous les problèmes que rencontre la Tunisie.
Le but ultime d’Ennahdha est de mettre la main sur la Tunisie. Elle s’était prête à s’allier avec le diable pour atteindre son but et écraser les autres. J’ai fini, les commentateurs à deux balles, vous pouvez projeter votre venin. Les chiens aboient et la caravane passe.



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