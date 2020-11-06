بن مبارك يكشف: نواب ونقابيون باعوا مواطن شغل للشباب في شركات البستنة ويخافون من ردة فعلهم

باب نات -

كشف المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بم مبارك انه في الفترة التي تولى فيها منصب مستشار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اكتشف كثيرا من الخور في الجهات الداخلية.وأوضح جوهر بن مبارك ان " شباب يشارك في الاعتصامات بالفلوس وبمقابل مادي ونواب ونقابيون يمنحون الشغل مقابل المال".وتابع جوهر بن مبارك " سياسيون ونواب ونقابيون يستغلون الشباب للقيام باحتجاجات واعتصامات لأغراض سياسية مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال في مشهد يبكي العين".وقال جوهر بن مبارك " مسؤولون رفضوا التخلي عن شركات البيئة المتهمة بالفساد لان فرص العمل بيعت من قبلهم ويخافون من درة فعل الشباب المعطل عن العمل".وتابع جوهر بن مبارك " بعد ان قامت حكومة الفخفاخ بانهاء هذه المهازل حكومة هشام المشيشي عادت الى التفاوض في هذه الملفات".وقال جوهر بن مبارك " نواب في البرلمان يفاوض من اجل مصالحهم السياسية والشباب يستعمل في معارك".واكد جوهر بن مبارك انه سيفضح تلك الممارسات في كتاب.