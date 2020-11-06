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بن مبارك يكشف: نواب ونقابيون باعوا مواطن شغل للشباب في شركات البستنة ويخافون من ردة فعلهم

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 10:19 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - كشف المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بم مبارك انه في الفترة التي تولى فيها منصب مستشار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اكتشف كثيرا من الخور في الجهات الداخلية.

وأوضح جوهر بن مبارك ان " شباب يشارك في الاعتصامات بالفلوس وبمقابل مادي ونواب ونقابيون يمنحون الشغل مقابل المال".


وتابع جوهر بن مبارك " سياسيون ونواب ونقابيون يستغلون الشباب للقيام باحتجاجات واعتصامات لأغراض سياسية مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال في مشهد يبكي العين".

وقال جوهر بن مبارك " مسؤولون رفضوا التخلي عن شركات البيئة المتهمة بالفساد لان فرص العمل بيعت من قبلهم ويخافون من درة فعل الشباب المعطل عن العمل".

وتابع جوهر بن مبارك " بعد ان قامت حكومة الفخفاخ بانهاء هذه المهازل حكومة هشام المشيشي عادت الى التفاوض في هذه الملفات".
وقال جوهر بن مبارك " نواب في البرلمان يفاوض من اجل مصالحهم السياسية والشباب يستعمل في معارك".
واكد جوهر بن مبارك انه سيفضح تلك الممارسات في كتاب.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214530

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 13h 24m |           
عيب عليك يا راجل. تفضح فيهم بالاسم والحجة ،،،

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 10h 34m |           
جوهر بن مبارك "بعد ان قامت حكومة الفخفاخ بانهاء هذه المهازل حكومة هشام المشيشي عادت الى التفاوض في هذه الملفات".
تتحدثون عن المهزلة للتغطية على الجريمة
وهي علمكم بما ذكرتم الان من فساد وجرائم والتغطية عليها وعدم معاقبة مقترفيها وعدم رفع قضايا عدلية ضدهم



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