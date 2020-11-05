العذاري: من غير المقبول إغلاق مضخة 'إنتاج الثروة' وفتح مضخة طباعة الأموال لسدّ العجز في الميزانية

خلال مداخلته بالجلسة العامة المخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، أكد النائب زياد العذاري على ضرورة الابتعاد عن الحلول 'السهلة' والظرفية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والابتعاد عن التجاذبات خاصة في ظل 'الوضع الخطير' الذي تعيشه تونس حاليا، وفق تعبيره.أما بخصوص مقترح اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية كحل لسد العجز في الميزانية، قال العذاري إنه من غير القبول في تونس اليوم أن يتم 'إغلاق مضخة الاقتصاد الحقيقي وإنتاج الثروة المتمثلة في البترول والفسفاط، وفتح مضخة طباعة الأوراق النقدية'.واعتبر العذاري أن رفض البنك المركزي تمويل عجز الميزانية التكميلي هو قرار يؤكد استقلالية المؤسسة، لأن مثل هذا الإجراء كان قادرا على جر البلاد إلى 'منزلقات خطيرة'.المصدر - شمس