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العذاري: من غير المقبول إغلاق مضخة 'إنتاج الثروة' وفتح مضخة طباعة الأموال لسدّ العجز في الميزانية

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 17:07 قراءة: 0 د, 34 ث
خلال مداخلته بالجلسة العامة المخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، أكد النائب زياد العذاري على ضرورة الابتعاد عن الحلول 'السهلة' والظرفية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والابتعاد عن التجاذبات خاصة في ظل 'الوضع الخطير' الذي تعيشه تونس حاليا، وفق تعبيره.

أما بخصوص مقترح اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية كحل لسد العجز في الميزانية، قال العذاري إنه من غير القبول في تونس اليوم أن يتم 'إغلاق مضخة الاقتصاد الحقيقي وإنتاج الثروة المتمثلة في البترول والفسفاط، وفتح مضخة طباعة الأوراق النقدية'.


واعتبر العذاري أن رفض البنك المركزي تمويل عجز الميزانية التكميلي هو قرار يؤكد استقلالية المؤسسة، لأن مثل هذا الإجراء كان قادرا على جر البلاد إلى 'منزلقات خطيرة'.

المصدر - شمس



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214495

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 18h 20m |           
مضخّة النفط من المنشآت الاستراتيجية التي يحميها الجيش،ولا يمكن الوصول اليها الّا باذن،والسؤال من المسؤول الذي اعطى الاذن بالابتعاد و تمكين للمتظاهرين الوصول اليها وغلقها....بدعوى عدم تعكير الوضع

Ryan81  ()  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 18h 20m |           
ومن غير المقبول تقولولنا تونس ما فيهاش بترول وهي فيها , ومنطقة غنية بالبترول هي أفقر وحدة في البلاد و زيد تلتزموا بتنميها حسب مفاهمة معينة ومبعد دورو في الحياصة , قولولنا ملخر البترول متاع شكون



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