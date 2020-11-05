مستشفى ميداني بمعرض الكرم: الشركة تستغرب تصريح وزير الصحة

أعربت شركة معرض تونس الدولي، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 في بيان صحفي توضيحي لها، عن استغرابها من تصريح وزير الصحة فوزي مهدي، خلال ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء، حول نيّة الوزارة إقامة مستشفى ميداني جديد بقصر المعارض بالكرم لاستقبال مرضى كوفيد-19.وأكدت في ذات البيان أنه لم يقع أي التزام من طرف الشركة حول هذا الموضوع مع السلط المعنية.المصدر - موزاييك