وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية تحتل المرتبة الأولى في النفاذ إلى المعلومة

باب نات - احتلت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية المرتبة الأولى في النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية وفق هيئة النفاذ إلى المعلومة في أوت 2020، ما أفاد بيه أكرم القلال رئيس الديوان، مساء يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، خلال افتتاحه نيابة عن كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، اللقاء التحسيسي حول منظومة "ء-مواطن" التي تمكن المواطنين من تقديم عرائض على الخط واستفسارات واقتراحات أو الحصول على إرشادات والإبلاغ عن حالات فساد تعزيز للإدارة الإلكترونيّة وتنفيذا للتعهد العاشر الوارد بخطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة.

كما بين رئيس الديوان أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي يندرج في إطار دخول المنصة الالكترونية للتفاعل والتواصل بين الإدارة والمواطن "ء ـ مواطن" حيز الاستغلال صلب مكتب العلاقات مع المواطن في وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، وحرصا على رقمنة التصرف الإداري وتعزيز مبدأ شفافية الإدارة والرفع من جودة خدماتها.

وتم خلال اللقاء تقديم المنصة من قبل ممثلي مصالح رئاسة الحكومة وعرض لطريقة استخدامها كما تم التطرق إلى الجوانب التقنية واللوجستية للمنظومة قصد حسن توضيفها.



