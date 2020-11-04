في حواره على القناة الوطنية، نبيل القروي يؤكّد أنه سيتم ادخال تعديلات في تركيبة حكومة المشيشي

باب نات -

أكّد الاربعاء 4 نوفمبر، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، أن حزبه ليس له أي خلاف مع أي طرف سياسي وهو حزب براغماتي منفتح على الجميع.وفي حوار خاص على القناة الوطنية، قال القروي " أحنا ما نحبّو نتعاركو مع حد ولا تحرّكنا الايديولوجيا ولا يهمنا في يسار ولا يمين ولا دساترة ولا خوانجية ومستعدّون للتعامل مع أي طرف ونشاركو مع بعضنا في الحكومة".وأشار في هذا السياق إلى أن حكومة هشام المشيشي ستشهد ادخال تعديلات على تركيبتها لتكون حكومة سياسية تحظى بدعم سياسي واسع في البرلمان وقادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة حسب تعبيره.وقال " هذه طبيعة النظام السياسي ومن الطبيعي أن تصبح حكومة المشيشي حكومة سياسية ويتم ادخال تعديلات على تركيبتها بما يسهّل عملها ويمكّن من تمرير الاصلاحات والقرارات اللازمة".وأفاد أن هذه التعديلات ستكون مبدئيا بدعم من قلب تونس وحركة النهضة وقال "الائتلاف الحكومي سيتكوّن مبدئيا من قلب تونس وحركة النهضة وكل الناس التي تريد أن تلتحق، ائتلاف الكرامة، الكتلة الوطنية، كتلة الاصلاح والتيار والشعب والدستوري الحر وأي طرف يحب يجي معانا أحنا عندنا حتى مشكلة".وشدّد على أن الحكومة ستعمل وفق برنامج ورؤيا واضحة لانقاذ البلاد وقال "سنضع برنامج ورؤيا واضحة لانقاذ البلاد والحكومة ستكون حكومة انقاذ".