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بولبابه سالم لقناة نسمة : أين مجلس الأمن القومي من الازمات التي تعيشها البلاد ؟

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 19:28 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم انه لرئيس الدولة صلاحيات واسعة لا يتمتع بها حتى بعض الملوك مثل رئاسة مجلس الوزراء و السياسة الخارجية و الدفاع اضافة الى انه مستامن على الدستور ،، و اضاف لدى استضافته في قناة نسمة ان الحلول لمشاكل البلاد موجودة لكنها تتطلب وحدة وطنية و علاقة جيدة بين الرئاسات الثلاث.

و اعتبر ان مجلس الامن القومي يهتم بكل ما يمس حياة التونسيين من الصحة الى التعليم وصولا الى تأمين مراكز الانتاج و الصناعة و الفلاحة و لابد من اتخاذ قرارات شجاعة لأن مجلس الأمن القومي هو عقل الدولة الذي يحفظ مصالح مواطنيها و تطبيق قراراته ملزم حفاظا على الدولة .


الفيديو انطلاقا من الدقيقة 42




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