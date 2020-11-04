بولبابه سالم لقناة نسمة : أين مجلس الأمن القومي من الازمات التي تعيشها البلاد ؟

باب نات -

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم انه لرئيس الدولة صلاحيات واسعة لا يتمتع بها حتى بعض الملوك مثل رئاسة مجلس الوزراء و السياسة الخارجية و الدفاع اضافة الى انه مستامن على الدستور ،، و اضاف لدى استضافته في قناة نسمة ان الحلول لمشاكل البلاد موجودة لكنها تتطلب وحدة وطنية و علاقة جيدة بين الرئاسات الثلاث.و اعتبر ان مجلس الامن القومي يهتم بكل ما يمس حياة التونسيين من الصحة الى التعليم وصولا الى تأمين مراكز الانتاج و الصناعة و الفلاحة و لابد من اتخاذ قرارات شجاعة لأن مجلس الأمن القومي هو عقل الدولة الذي يحفظ مصالح مواطنيها و تطبيق قراراته ملزم حفاظا على الدولة .