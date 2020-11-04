الزيتونة تندّد بحملات التحريض ضدّها من طرف "الهايكا" وتقاضي القناة الوطنية

باب نات -

أعلنت الاربعاء 4 نوفمبر، قناة الزيتونة أنها قرّرت مقاضاة القناة الوطنية بعد وصفها بالقناة التكفيرية من طرف احد " الصحفيين" في برنامج بثته القناة الوطنية.وندّدت الزيتونة في بيان لها، بحملات التحريض وخطاب الكراهية وبث الفتنة ضدّها وخطورتها على السلامة الجسدية للعاملين بالقناة متهمة "الهايكا منتهية الصلاحية" باعطاء اشارة انطلاق هذه الحملة.وذكّرت الزيتونة بأن "الهايكا وجوقتها" تقود حملة ضدّها مذ 2013 تسببت في اعتداءات متكررة ضد طواقمها الصحفية (ديسمبر 2018-نوفمبر2018) ومحاولة حرق مقرها في فيفري 2016 والاعتداء على مديرها العام واقتحام منزله وتهشيم سيارته في سبتمبر 2018، داعية وزارة الداخلية إلى حماية القناة والعاملين فيها.يذكر أن الهايكا أعلنت أول أمس مقاضاة قناة الزيتونة على خلفية استضافتها للعميد هشام المدّب وتصريحاته التي حذّر من خلالها، من أجندات بعض وسائل الاعلام ودعا الي التحقيق في مصادر تمويلهم ما اعتبرته الهيئة تحريضا ضدّهم.