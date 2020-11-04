حذاءه الرياضي كشفه .. مروع المواطنين بالنهب والسطو في قبضة امن العطار

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالعطار سيدي حسين أمس من الإيقاع بمروع المواطنين بالجهة بالنهب والسطو على منازلهم .وكان منطلق القضية أثر شكاية تقدمت بمواطن لاعوان مركز الامن الوطني بالعطار اكد فيها ان منزله بجهة حي 20 مارس العطار سيدي حسين تعرض للسرقة بعد أن تم خلعه مبينة انه تم نهب مجموعة من الاغراض ومبلغ مالي .وعلى الفور انطلقت الابحاث الأمنية و بالتنسيق مع المتضررة تم حصر الشبهة في نفر من ذوي السوابق العدلية من سكان دوار هيشر تبين وانه من أصهار الشاكية وبمجرد رؤيته أكدت المتضررة أن الحذاء الرياضي الذي يرتديه هو من ضمن المسروق ، فتم الاحتفاظ به بالتنسيق مع النيابة العمومية من اجل السرقة من داخل محل مسكون ليلا باستعمال الخلع....