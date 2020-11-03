   Abdelhalim Hafed - موعود  

وزارة الدفاع: حجز 3 إبل محملة بـ 1154 هاتف جوّال

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 17:58 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - إثر رصد تحرّكات مشبوهة مساء أمس داخل المنطقة الحدودية العازلة بمنطقة “طويل الحلاب” بجهة الذهيبة تمكنت التشكيلة العسكرية العاملة بالجهة من حجز 3 إبل محملة بـ 1154 هاتف جوّال من مختلف الأنواع. وتم الاحتفاظ بالمحجوز في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة.

كما تمكنت ظهر يوم الأحد تشكيلة عسكرية خلال قيامها بتمشيط بمنطقة “طويلات بن عمار” داخل المنطقة الحدودية العازلة من إيقاف سيارة تهريب وبتفتيشها تم العثـور على بندقيــة صيد عيــار 12 و9 خراطيش من ذات العيار.

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