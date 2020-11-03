الهايكا تتّهم قناة أم تونيزيا بالتحريض ضد المثليين وتقرر تخطئتها وايقاف برنامج بلا قناع نهائيا

باب نات -

أصدرت الثلاثاء 3 نوفمبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا بيانا أعلنت من خلاله تسليط خطية مالية على قناة أم تونيزيا قدرها 20 ألف دينار.كما أعلنت الهيئة الايقاف النهائي لبرنامج بلا قناع الذي تبّه القناة بسبب فيديو ترويجي للبرنامج تم بثّه في صفحة الفايسبوك للقناة في الفترة الممتدة بين 11 و16 جويلية.واعتبرت الهيئة أن الفيديو الترويجي للبرنامج تضمّن تحريضا ضد المثليين واستعمالا لعبارات اعتبرت الهيئة أنها تمس من كرامة المثليين من قبيل "شي يقشعر له البدن، شي يحشّم وعلاقات مخالفة للدين وللطبيعة..".