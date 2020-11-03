   Abdelhalim Hafed - موعود  

الهايكا تتّهم قناة أم تونيزيا بالتحريض ضد المثليين وتقرر تخطئتها وايقاف برنامج بلا قناع نهائيا

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 16:38 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - أصدرت الثلاثاء 3 نوفمبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا بيانا أعلنت من خلاله تسليط خطية مالية على قناة أم تونيزيا قدرها 20 ألف دينار.

كما أعلنت الهيئة الايقاف النهائي لبرنامج بلا قناع الذي تبّه القناة بسبب فيديو ترويجي للبرنامج تم بثّه في صفحة الفايسبوك للقناة في الفترة الممتدة بين 11 و16 جويلية.


واعتبرت الهيئة أن الفيديو الترويجي للبرنامج تضمّن تحريضا ضد المثليين واستعمالا لعبارات اعتبرت الهيئة أنها تمس من كرامة المثليين من قبيل "شي يقشعر له البدن، شي يحشّم وعلاقات مخالفة للدين وللطبيعة..".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214345

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 17h 33m |           
وهل ستقف الهايكا ضد محاربة الفساد والاغتصاب والتحرش
كلها جرائم مثل المثلية يعاقب عليها القانون

Sly  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 16h 46m |           
الأن بان بالكاشف أن جماعة الهايكا كمشة م***ة
يعطيو ت***م للبقاء سنة أخرى في الهايكا



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