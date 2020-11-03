   Abdelhalim Hafed - موعود  

ناجي جلول: ولاد فرانسا يحكمو في تونس ولوبيات تروج للفكر الصليبي الفرنسي

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 16:01 قراءة: 0 د, 47 ث
قال ناجي جلول مؤسس حزب الائتلاف الوطني التونسي في حوار ببرنامج "بولتكا" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" اليوم الثلاثاء انه يواجه لوبي أبناء " فرنسا".
وقال ناجي جلول " ان العائلات المهيمنة اقتصاديا في تونس هي الموالية لباريس منذ الاحتلال والاستعمار مضيفا " تلك العائلات عبارة عن لوبيات تملك المؤسسات المالية والبنوك والمصحات وحتى الكليات الخاصة".
واضاف ناجي جلول " تلك الجامعات الخاصة تدرس على الطريقة الفرنسية ووفق منهجهم في حين ان العالم يتوجه نحو الصين واسيا".
وقال ناجي جلول " اللوبي الفرنكفوني يملك كذلك الاعلام وعندما تنتقدهم تهاجم من قبل قنواتهم واعلامييهم وأحزابهم مضيفا " قانون مالية باكلمه خصص لهم واعرفهم بالاسم وسيأتي يوم انشر أسمائهم".

وتابع ناجي جلول " لقد تم كشف هذا اللوبي أثناء الهجوم الارهابي الاخير في نيس وتضخيمه متابعا " لماذا لم يتحدثون عن الفين طبيب تونسي انقذ حياة الفرنسيين".
وقال جلول " هذا اللوبي يكرر مقولات الفكر الصليبي ومنبعه فرنسا".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 214339

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 17h 59m |           
Naji Jelloul a dit ça ! Ce n'est pas possible !
Je ne peux pas le croire ! Je rêve ? !
Un revirement de 180° qu'est-ce qu'il se passe ! ! ! !

LEDOYEN  (Tunisia)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 16h 41m |           
Ce qu il dit est vrai, et pour cause, au moment où la france s'obstine à offusquer les 2 milliards de musulmans par leurs caricatures, qui n 'ont rien à voir avec la liberté, la belgique a licencié un professeur qui voulait montrer ces caricatures à ses élèves....question: qui est le plus intelligent et le plus respectueux?

RESA67  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 16h 14m |           
Neji JALLOUL veut attirer vers lui les anti-France. Il veut occuper le terrain de Itilaf el Karama et Ennahdha.



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