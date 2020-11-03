ناجي جلول: ولاد فرانسا يحكمو في تونس ولوبيات تروج للفكر الصليبي الفرنسي

قال ناجي جلول مؤسس حزب الائتلاف الوطني التونسي في حوار ببرنامج "بولتكا" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" اليوم الثلاثاء انه يواجه لوبي أبناء " فرنسا".وقال ناجي جلول " ان العائلات المهيمنة اقتصاديا في تونس هي الموالية لباريس منذ الاحتلال والاستعمار مضيفا " تلك العائلات عبارة عن لوبيات تملك المؤسسات المالية والبنوك والمصحات وحتى الكليات الخاصة".واضاف ناجي جلول " تلك الجامعات الخاصة تدرس على الطريقة الفرنسية ووفق منهجهم في حين ان العالم يتوجه نحو الصين واسيا".وقال ناجي جلول " اللوبي الفرنكفوني يملك كذلك الاعلام وعندما تنتقدهم تهاجم من قبل قنواتهم واعلامييهم وأحزابهم مضيفا " قانون مالية باكلمه خصص لهم واعرفهم بالاسم وسيأتي يوم انشر أسمائهم".وتابع ناجي جلول " لقد تم كشف هذا اللوبي أثناء الهجوم الارهابي الاخير في نيس وتضخيمه متابعا " لماذا لم يتحدثون عن الفين طبيب تونسي انقذ حياة الفرنسيين".وقال جلول " هذا اللوبي يكرر مقولات الفكر الصليبي ومنبعه فرنسا".